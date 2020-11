Sosta Nazionali, il tecnico attacca | “Così è un massacro!”

Torna la sosta per le Nazionali e tornano le polemiche, Ivan Juric sbotta in conferenza stampa e attacca: “E’ un massacro, non dovrebbero esistere!”

Odore di sosta per le Nazionali, odore di polemiche. Soprattutto in un momento storico come quello attuale, dove l’emergenza pandemica non sembra aver snellito i calendari intercontinentali. Anzi, sembrano addirittura averli ingolfati oltremodo: “E’ un massacro, non dovrebbero esistere soste del genere, in un momento come questo – ha tuonato Ivan Juric, tecnico del Verona, in conferenza stampa – Tra i nostri, Barak andrà in Nazionale: e se prende il Covid? Può anche recuperare presto, ma tutto questo non è semplice. Qui, riusciamo a tenere sotto controllo tutti, fuori rischiamo troppo”.

