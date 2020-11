Calciomercato, Marotta e Allegri di nuovo insieme | Ma non all’Inter!

Allegri e Marotta insieme, ancora una volta, in una nuova avventura: niente Inter, pista clamorosa per i due ex Juventus

Un futuro che fino ad ora pareva impronosticabile ma adesso, Allegri e Marotta potrebbero tornare a lavorare insieme. Dopo l’esperienza alla Juventus, spunta la clamorosa occasione per il duo già accostato all’Inter negli ultimi mesi. L’attuale ad dell’Inter ‘tentato’ dalla nuova avventura: Allegri la prima scelta, ecco tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, spogliatoio ammutinato | La squadra vuole Allegri

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, clamoroso ribaltone | Allegri porta l’ex Juventus

Calciomercato, Allegri-Marotta: spunta il top club

Secondo quanto riportato dai colleghi de ‘L’Equipe’, il Psg sarebbe pronto ad una vera e propria rivoluzione tecnica. Alla guida di Neymar e compagni non vi sarà più Tuchel, da tempo ‘sfiduciato’ e destinato a salutare. A sorpresa, il presidente Al-Khelaifi pensa al licenziamento anche del ds Leonardo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ecco dunque prospettarsi la scelta di un dirigente esperto come Marotta, per il futuro del top club francese. La primissima scelta di Marotta per la panchina resta Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è da tempo nel mirino del Psg per rimpiazzare Tuchel.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, futuro Allegri | Contattato dal top club

Stavolta l’approdo sarebbe vicino e al fianco proprio di Beppe Marotta. Situazione quindi in divenire: Allegri-Marotta sotto la Tour Eiffel, il Psg pensa ad un forte cambiamento.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, ritorno Allegri | Beffa dietro l’angolo!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ritorno Allegri | Un bianconero via con il tecnico