Calciomercato, blitz Juventus | Inter e Milan beffate!

Paratici sprinta per il colpo e supera la concorrenza di Milan ed Inter: blitz Juventus, rinforzo ad un passo

Meno di ventiquattro ore alla sfida dell’Olimpico contro la Lazio ed in casa Juventus si programma già il futuro calciomercato del club bianconero. La lunga lista di Paratici vede il ritorno di fiamma per il colpo in mediana: accelerata e sorpasso su Milan ed Inter, colpo più vicino.

Calciomercato Juventus, sprint a centrocampo: le ultime

Uno dei profili da tempo in cima alla lista di Paratici torna di grande attualità per il mercato bianconero. La Juventus sprinta per Rodrigo de Paul, pilastro argentino dell’Udinese che sta vivendo una fase di crescita importante.

Un blitz nelle scorse settimane per mettere la freccia e superare la concorrenza di Inter e Milan, sulle tracce di de Paul da mesi. Adesso il club bianconero ne ha già discusso con l’agente dell’argentino, Augustin Jimenez, per un affondo che nel 2021 pare sempre più probabile.

In estate ci aveva provato senza successo il Leeds di Bielsa, adesso de Paul è più vicino ad approdare a Torino: Milan ed Inter verso la beffa.

