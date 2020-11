Calciomercato Juventus, veto su Dybala! Tutti i dettagli

La Juventus lavora già al calciomercato e vede porre il veto sul numero 10, Paulo Dybala: i dettagli della decisione

Domani la Juventus affronterà l’ennesimo esame importante, affrontando nel lunch match delle 12.30 la Lazio di Simone Inzaghi, concorrente dello scudetto della scorsa stagione. Nel frattempo si continua sempre a lavorare in chiave calciomercato, dove vede imporre il veto da parte del presidente di un top club su Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, il Chelsea rinuncia a Dybala: Abramovich pone il vero

In casa Juventus il futuro di Paulo Dybala continua ad essere un’incognita. L’argentino infatti non riesce a trovare la migliore forma in campo ed il rinnovo sembrerebbe essere ancora lontano, con il contratto con i bianconeri che terminerà nel 2022. Per questo motivo sono tanti i club europei che hanno messo gli occhi sul numero 10 juventino, ma uno di questi sembrerebbe mollare definitivamente la presa.

Infatti, secondo quanto riportato dal portale francese ‘Mercato Foot Anglais’, il Chelsea avrebbe definitivamente rinunciato alla ‘joya’ juventina. A porre il veto sin da subito è stato il presidente Roman Abramovich, che riterrebbe che all’interno della rosa ci sarebbero già molti giocatori che possono interpretare lo stesso ruolo e che sono appena stati acquistati come Hakim Ziyech e Kai Havertz. Quindi il patron dei ‘blues’ riterrebbe che l’argentino costerebbe troppo per essere un calciatore di cui non avrebbero proprio bisogno. Dunque un sospiro di sollievo per la Juventus, che vede una concorrente in meno nel futuro di Dybala.

