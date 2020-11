Calciomercato Juventus, il big ‘gufa’ Pirlo | Tutti i dettagli

L’amore tra Andrea Pirlo e uno dei top player della Juventus non è sbocciato: arriva quindi la ‘gufata’ riguardo il futuro dell’allenatore

La Juventus domani sfiderà la Lazio e Andrea Pirlo ha già le idee chiare per la formazione, almeno in fase offensiva. Le vittorie contro Spezia e Ferencvaros hanno rilanciato i bianconeri sia in Serie A, sia in Champions League, soprattutto grazie al ritorno di Cristiano Ronaldo. Un ritorno che garantisce gol e assist e infatti Pirlo riproporrà la coppia con Morata, a discapito di Paulo Dybala che partirà dalla panchina. Un inizio di stagione non proprio positivo per l’argentino, alle prese anche con le grane per il rinnovo del contratto.

Juventus, Dybala vuole l’esonero di Pirlo

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport‘, il desiderio di Andrea Pirlo è quello di trovare il giusto equilibrio per valorizzare il tridente Ronaldo-Morata-Dybala, ma al momento ‘La Joya‘ non è un titolare della Juventus. L’allenatore fa a meno di lui dall’inizio e preferisce puntare sui primi due, una situazione scomoda per Dybala che è triste anche per le sue prestazioni, non proprio eccelse, e per il mancato accordo per il rinnovo. La firma, e l’incontro decisivo per essa, tardano ad arrivare e il contratto in scadenza nel 2022 è sempre lì.

L’amore tra Pirlo e Dybala non è ancora sbocciato e non è detto che sboccerà. Nel caso le esclusioni dovessero continuare, però, l’argentino spererebbe nell’esonero dell’allenatore per rilanciarsi. Un pensiero forte, certo, ma necessario affinché torni a essere protagonista con la maglia della Juventus. E non è da escludere che, in caso di sconfitta contro la Lazio, la panchina di Pirlo torni a vacillare com’è successo nelle primissime settimane.

