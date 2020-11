Calciomercato Juventus, ‘scippo’ al Milan | Tutti i dettagli

La Juventus è molto interessata a un calciatore molto importante per la rosa del Milan. Il club bianconero ha intenzione di mettere le mani su di lui avanzando un’offerta

La sconfitta contro il Lille non ha reso il giudizio della stagione del Milan fin qui disputata diversamente dall’essere ottima. I rossoneri occupano il primo posto in Serie A e sono in corsa per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. In campo, quindi, non ci sono gli stessi problemi che ci sono in sede di mercato. Nello specifico, è la situazione rinnovi che non si è ancora risolta: Ibrahimovic, Calhanoglu e Romagnoli, infatti, sono in trattativa con il club per prolungare l’accordo ma la fumata bianca non è ancora arrivata.

Milan, su Romagnoli c’è forte la Juventus

Alessio Romagnoli ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora trovato l’accordo con il Milan per il rinnovo. Mino Raiola, agente del giocatore, ha già reso note le richieste al club: un aumento fino a 5 milioni di euro a stagione per il capitano rossonero, ma il Milan non si spinge oltre i 4 milioni. La Juventus ha intenzione di approfittare di questa distanza, accontentando Romagnoli sulle cifre, avendolo già fatto sapere al suo procuratore.

Il Milan valuta Romagnoli sui 55 milioni di euro, con la Roma che incasserà il 30% sulla futura rivendita del giocatore -qualora la cessione fosse superiore ai 25 milioni-. Per la Juventus è un obiettivo concreto visti i buoni rapporti con Raiola, il valore del giocatore e il desiderio di garantire ad Andrea Pirlo uno dei punti fermi della nazionale italiana.

