Calciomercato Napoli, c’è l’accordo! Milan ‘beffato’

Il Napoli potrebbe centrare un grandissimo colpo sul calciomercato nei prossimi mesi. Il Milan, secondo le ultime notizie, sarebbe stato scavalcato dai partenopei: ecco i dettagli

Dopo l’addio di Callejon, Gennaro Gattuso ha puntato tutto su Lozano e Politano e i due esterni hanno avuto una crescita importante in quest’inizio di stagione. Occhio, però, a un possibile colpo che potrebbe arrivare prossimamente sul mercato e rinforzare il parco esterni a disposizione di Gattuso. Florian Thauvin, infatti, secondo quanto riporta “Todo Fichajes”, sarebbe vicino ai partenopei.

Calciomercato Napoli, Thauvin si avvicina. Milan in secondo piano

Le ultime notizie riportano, infatti, di un pre-accordo tra il Napoli e l’esterno d’attacco per arrivare a parametro zero in Campania. Il calciatore ha più volte rifiutato le proposte di rinnovo avanzate dal Marsiglia, deciso a provare una nuova esperienza a questo punto della sua carriera. In particolare, Thauvin si sarebbe convinto a preferire il Napoli al Milan. I rossoneri erano da mesi accostati all’esterno d’attacco, ma a questo punto sembrano in seconda fila per il colpo a zero. Si attendono aggiornamenti ufficiali su questa vicenda nei prossimi mesi.

