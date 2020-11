Inter, UFFICIALE un positivo al Covid | Il comunicato

Nuovo caso di Covid-19 anche in casa Inter: il comunicato della società

Nuovo caso di positività al Covid in casa Inter: si tratta di un giocatore della prima squadra, nello specifico di Daniele Padelli, che quindi salterà la gara con l’Atalanta e rimarrà in isolamento durante la sosta per le Nazionali. Ecco il comunicato integrale: “FC Internazionale comunica che Daniele Padelli è risultato positivo al covid-19 in seguito all’ultimo controllo effettuato in vista della gara di domani pomeriggio contro l’Atalanta. Il portiere nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Genoa, UFFICIALE un nuovo positivo al Covid | Salterà la Roma