Lazio, Inzaghi: “Cose più impellenti del rinnovo” | Novità su Immobile

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno che vedrà la Lazio sfidare la Juventus. Il tecnico si concentra sulla presenza di Immobile e il suo rinnovo di contratto

Simone Inzaghi ha fatto il punto della situazione sul suo rinnovo di contratto, rispondendo a domanda precisa: “Con il Presidente Lotito c’è grande stima, talmente tanta che va al di là della firma. Ne parleremo in futuro, però, ora ci sono cose più impellenti nella nostra testa”. Insomma i discorsi per il prolungamento del tecnico sono rimandati, ma non dovrebbero esserci problemi.

Inzaghi e il caos tampone: il punto su Immobile e non solo

L’allenatore si espone anche sui tamponi e su chi avrà a disposizione: “Ho sentito e visto sia Immobile che Strakosha e Lucas Leiva. Sono tutti sereni, ma devo capire le loro condizioni sul campo. Abbiamo affrontato tre trasferte in sette giorni tra Champions League e campionato e non è facile. Nella rifinitura valuterò come sta la squadra e proverò ad inserire delle forze fresche. Luis Alberto si è allenato da solo a casa, dovrò valutare come sta. Lo stesso discorso vale per Lazzari e Djavan Anderson: sono calciatori assenti da un pò. A oggi sono tutti a disposizione”.