Calciomercato Juventus, sfuma il top player | Accordo per il rinnovo

Affare sfumato per la Juventus. I bianconeri erano interessati al top player, che però è vicino al rinnovo del contratto con la sua attuale squadra

La Juventus ha nel mirino diversi top player per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo. L’allenatore bianconero vuole elementi di qualità e Paratici è al lavoro per garantire i loro acquisti, anche se alcuni di loro potrebbero sfumare a breve, nonostante siano in scadenza di contratto. Uno di questi, infatti, sarebbe arrivato dal Paris Saint-Germain.

Juventus, sfuma l’asso del PSG

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Todo Fichajes‘, Angel Di Maria è molto vicino al rinnovo con il Paris Saint-Germain. L’argentino è in scadenza nel 2021 e l’idea fino a qualche settimana fa era di andare via a parametro zero. Tuttavia, il club parigino ha offerto al Fideo un prolungamento di altri due anni, che verosimilmente verrà accettato. Su di lui c’è anche la Juventus, soprattutto dopo le parole di Di Maria di qualche settimana fa.

Di Maria è considerato come uno dei migliori interpreti del suo ruolo e, tra l’altro, ha già giocato con Cristiano Ronaldo. Il parere del portoghese è molto importante per la dirigenza bianconera e aveva dato l’ok per il suo acquisto. Ma, ormai, l’affare sembra sfumato. L’argentino sembra aver trovato l’accordo con il PSG e probabilmente concluderà -almeno in Europa- la sua carriera a Parigi.

