Calciomercato, si libera l’allenatore! Derby Roma-Lazio

Un allenatore che ha gestito grandi club internazionali potrebbe liberarsi nei prossimi mesi: possibile opportunità per il calciomercato di Roma e Lazio. Derby per la panchina

Il futuro di André Villas-Boas è sempre più in bilico. L’allenatore dopo la risicata vittoria del Marsiglia contro lo Strasburgo ha litigato con i giornalisti nel postpartita. Come riporta Telefoot, il tecnico ha alzato i toni con frasi come questa: “Vinciamo 1-0, cosa cerchi? Cosa vuoi? Smettila con le tue str****te… Scusa. Deludente per chi? Per te? Per me no, è solo per te”. Una scena che non è affatto piaciuta al Marsiglia che potrebbe anticipatamente cambiare allenatore, soprattutto se il gioco dovesse continuare a mancare.

Calciomercato Roma e Lazio, possibile derby per Villas-Boas

Il contratto del tecnico è in ogni caso in scadenza nel prossimo giugno. A questo punto, per Villas-Boas potrebbe arrivare il momento di un’esperienza in Italia e in particolare nella Capitale. Roma e Lazio, infatti, viste le situazioni precarie di Fonseca e Inzaghi dal punto di vista contrattuale, potrebbero dover cercare un nuovo allenatore. E chissà che una via percorribile per i due club non sia proprio quella che porta all’attuale tecnico del Marsiglia.