Calciomercato Inter, affare in chiusura con il Barcellona | Cifre e dettagli

L’Inter è pronta a chiudere un nuovo affare di mercato per continuare la crescita: nuovo affare con il Barcellona

È un momento difficile quello che sta vivendo l’Inter, che non sta riuscendo ad esprimere al meglio il proprio gioco e sta avendo diverse difficoltà in questo avvio di stagione. La compagine nerazzurra si è rinforzata nella scorsa sessione di calciomercato e nonostante ciò ha avuto un calo piuttosto netto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, esonero ufficiale in Spagna | Pronto un italiano

Ora la squadra allenata da Antonio Conte vuole rialzarsi ma prima dovrà fermarsi per due settimane, come tutti, a causa della sosta per le nazionali. Dopo di che si tornerà a giocare nuovamente ogni tre giorni e l’obiettivo sarà risalire la classifica e soprattutto fare bene in Champions League, dove la situazione per la qualificazione è complicata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super offerta e sorpasso | Conte beffato!

Calciomercato Inter, colpo dal Barcellona: si avvicina Junior Firpo

La squadra è concentrata sul campo ma nel frattempo la società pensa anche al futuro e a possibili colpi per rinforzare la rosa attuale. Nel mirino dei nerazzurri ci sarebbe anche un terzino sinistro o esterno di centrocampo e il nome più accreditato ora sembrerebbe quello di Junior Firpo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, problemi in difesa | Idea scambio col Barcellona

A riportarlo è il giornale spagnolo ‘Don Balon’, che dice che il calciatore sembra essere sempre più lontano dal Barcellona. Sarebbe ormai fatta per l’affare che potrebbe chiudersi con un prestito a 5 milioni di euro più obbligo di riscatto fissato a 15.

In questo avvio di stagione Firpo non ha collezionato presenze in Liga mentre è sceso due volte in campo in Champions League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Addio già deciso!

Calciomercato Juventus, sfuma il top player | Accordo per il rinnovo