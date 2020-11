Calciomercato Inter, infortunio per il Barcellona | Nuovo assalto a Lautaro

L’Inter dovrà resistere a nuovi assalti nei prossimi mesi per Lautaro Martinez sul calciomercato. La punta argentina continua a piacere molto al Barcellona: ecco le ultime novità e le prospettive

L’Inter potrebbe subire un nuovo assalto a Lautaro Martinez nei prossimi mesi. Dopo le tante critiche delle ultime settimane, l’attaccante ha dimostrato il suo valore prima contro il Real Madrid in Champions League, poi con il gol contro l’Atalanta. L’argentino resta nel mirino del Barcellona: i blaugrana dovranno intervenire in attacco sul calciomercato. Ecco tutte le ultime novità e le prospettive.

Calciomercato Inter, il Barcellona piomba su Lautaro Martinez

L’Inter dovrà resistere al Barcellona nei prossimi mesi se vorrà trattenere Lautaro Martinez. Il brutto infortunio subito da Ansu Fati al ginocchio e che lo terrà ai box per 4 mesi costringe i blaugrana a implementare l’attacco a disposizione di Koeman. Il primo obiettivo per il mercato di gennaio resta Memphis Depay, duttile attaccante olandese che già negli scorsi mesi è stato a un passo dal top club spagnolo. Per giugno, però, quando il club aumentare la sua capacità di spesa, occhio a un possibile assalto a Lautaro Martinez. L’Inter resisterà o cederà il calciatore di fronte a forti offerte economiche?

