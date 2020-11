Calciomercato Inter, caos in uscita | Triplo rifiuto

L’Inter prova a lavorare sul mercato e cerca nuovi affari da effettuare sia in entrata che in uscita: c’è la tripla beffa

È un periodo complicato per l’Inter, che non sta impressionando in queste prime giornate e ha collezionato pochi punti rispetto al previsto. In campionato infatti l’Inter è al settimo posto in classifica con tre vittorie e tre pareggi nelle prime sette gare, e attualmente il distacco dalla vetta occupata dal Milan è di cinque punti.

Il problema nasce soprattutto in Champions League, dove i nerazzurri sono lontani dalla qualificazione agli ottavi di finale a causa dei risultati negativi ottenuti nelle prime tre giornate. Ora bisognerà rialzarsi al più presto e vincere con il Real Madrid per raggiungere le prime due posizioni in classifica.

Calciomercato Inter, caos sul mercato: rischiano di saltare tre affari

La squadra è concentrata sul campo mentre la società continua a lavorare sul futuro per provare a rinforzare ulteriormente la rosa e soprattutto cercare di cedere i calciatori che sono in uscita. In tal senso potrebbe esserci un triplo affare che sembrerebbe meno vicino.

Il primo affare saltato potrebbe essere quello di Nainggolan, come confermato da Giulini ieri: “Un ritorno a gennaio? Siamo di nuovo in lockdown, il pubblico non va allo stadio, le biglietterie sono chiuse e non abbiamo incassato un euro. Eviterei di fare voli pindarici e chiuderei qui il discorso per evitare che mi facciano ancora questa domanda”. Inoltre Vecino sembrerebbe lontano dalla Roma in quanto i giallorossi avrebbero rifiutato il suo acquisto, così come Eriksen verso il PSG: i francesi non sono disposti a prenderlo a titolo definitivo.

L’Inter dunque ha provato a cedere tre calciatori vista l’abbondanza in rosa ma gli affari non sarebbero andati a buon fine.

