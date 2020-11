Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per l’ex Juve | Ipotesi scambio

Molto attiva l’Inter sul mercato in entrata: possibile assalto all’ex calciatore della Juventus, prende corpo l’ipotesi dello scambio

In casa Inter non è per niente esclusa l’ipotesi di un ‘ritorno’ per un ex Juventus. Secondo la dirigenza nerazzurra, la rosa di Antonio Conte va rinforzata in tutti i reparti e l’arrivo di giocatori importanti è decisiva per raggiungere grandi traguardi. Uno di questi è Miralem Pjanic, vicino già all’Inter nelle scorse sessioni di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Zidane stufo di lui | Proposto lo scambio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare in chiusura con il Barcellona | Cifre e dettagli

Inter, ritorno su Pjanic: scambio col Barcellona

Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Canal Plus‘, dove ha svelato un retroscena di mercato: “Potevo trasferirmi al Bayern Monaco o all’Inter, ma non era il momento giusto. Al momento sono al Barça, ma anche se gioco nel miglior club al mondo non sono soddisfatto“. Il bosniaco sta trovando poco spazio in quest’inizio di stagione e probabilmente l’Inter tornerà alla carica per il suo acquisto nel giugno 2021.

Il Barcellona vorrebbe approfittarne per inserire Pjanic in uno scambio per arrivare a Lautaro Martinez. Il centrocampista bosniaco è valutato sui 70 milioni di euro, a cui andrebbero aggiunti 20 milioni di conguaglio. Un’offerta che all’Inter non piace e infatti verrebbe rifiutata, nonostante il forte interesse per l’ex Juve.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Addio già deciso!

Calciomercato Juventus, sfuma il top player | Accordo per il rinnovo