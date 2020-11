Calciomercato Juventus, super offerta e sorpasso | Conte beffato!

La Juventus, in vista del calciomercato di gennaio, prepara l’offerta per beffare l’Inter nella corsa al top player

Il pari contro la Lazio lascia l’amaro in bocca alla Juventus di Pirlo che, dopo la sosta, affronterà il Cagliari all’Allianz Stadium. Dal campo al calciomercato, la ‘Vecchia Signora’ prepara lo sgarbo all’Inter dell’ex Conte in vista di gennaio. Paratici pronto alla super offerta per spiazzare i nerazzurri: i dettagli.

Calciomercato Juventus, top player a gennaio: Inter verso la beffa

Quando mancano poco più di due mesi alla riapertura della sessione invernale di mercato, Inter e Juventus ‘rischiano’ di vedersi contrapposte per l’ennesimo obiettivo comune. Secondo quanto riportato dagli spagnoli di ‘Todofichajes.com’, il club nerazzurro ha intenzione di regalare a Conte un terzino mancino di grande qualità e spessore.

Rispunta Marcelo, che il Real lascerà partire già a gennaio per 10-12 milioni e che piace da tempo alla Juventus. Con i ‘Blancos’ che potrebbero acquistare Alaba, lo spazio per l’esperto brasiliano in scadenza nel 2022 e che non rinnoverà con il Real, si restringerebbe ulteriormente.

In tal senso, la Juventus ha in mente di formulare un’offerta importante che sbaragli la concorrenza di Conte, portando Marcelo a Torino dall’amico Cristiano Ronaldo. La Juventus farà di tutto per completare il sorpasso e regalare Marcelo a Pirlo.

