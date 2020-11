Calciomercato, Milan beffato | Va al Real Madrid: i dettagli

Beffato il Milan nella corsa al centrocampista, che andrà al Real Madrid a gennaio. I dettagli dell’operazione

La volontà del Milan è quella di portare avanti il progetto giovani, tanto apprezzati da Paolo Maldini. Sono tanti i talenti seguiti dal direttore tecnico rossonero: nell’ultimo anno sono arrivati i vari Rafael Leao, Saelemaekers, Tonali, Brahim Diaz. Calciatori con ampi margini di miglioramento che garantiscono un futuro roseo al club. Uno di quelli seguiti, però, probabilmente non arriverà. E’ arrivata infatti l’offerta del top club.

Milan, sfuma Soumaré: andrà al Real Madrid

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, il Real Madrid a breve chiuderà per l’acquisto di Boubakary Soumaré. Il centrocampista del Lille è stato seguito in estate anche dal Milan, che non trovò l’accordo con il club francese e decise di non prolungare i discorsi, soltanto rimandati alle prossime sessioni di mercato. Ma le Merengues stanno per compiere il grande passo, vista l’emergenza davanti alla difesa.

Zinedine Zidane vuole un calciatore capace di sostituire a dovere Casemiro e ha deciso di puntare su Soumaré. Florentino Perez ora dovrà trattare con Gerard Lopez, presidente del Lille, per la cifra del trasferimento. Al momento si parla di 30 milioni di euro. Il centrocampista franco-senegalese è in scadenza nel 2022 e arriverebbe a Madrid a gennaio. Il Milan resta beffato da quest’operazione visto che era concretamente interessato.

