Italia, due convocati danno forfait | Dieci restano in isolamento

Primo giorno di allenamento a Coverciano per i convocati di Roberto Mancini in attesa di avere l’intero gruppo a disposizione. Due giocatori, però, hanno dovuto tirarsi indietro dalla chiamata del CT: si tratta di Criscito e Caputo. Il difensore del Genoa ha lasciato il ritiro, mentre l’attaccante del Sassuolo non potrà rispondere alla convocazione. Restano in isolamento fiduciario 10 calciatori: Acerbi, Barella, Biraghi, Castrovilli, Cristante, D’Ambrosio, Immobile, Mancini e Lorenzo Pellegrini, stando a quanto riportato dall’Ansa.

