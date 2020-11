Juventus, l’attacco ad Agnelli | “Ritira la squadra e vattene!”

Ancora un attacco alla Juventus, in particolar modo al presidente del club bianconero Andrea Agnelli: il motivo del duro sfogo

La Juventus non riesce a dominare in Serie A: all’Olimpico di Roma contro la Lazio è arrivato un pari-beffa proprio in extremis. La compagine bianconera, guidata da Andrea Pirlo, è stata criticata aspramente per non aver chiuso prima la partita con il raddoppio che però non è arrivato.

Juventus, il duro attacco ai bianconeri

Così su “juworld.net”, il portale dei tifosi juventini, è stato messo nel mirino anche il presidente Andrea Agnelli: “Non ha il nerbo per guidare con la dovuta richiesta di giustizia la Juventus. Deve toglierla dal campionato perché i tifosi bianconeri hanno le scatole piene di essere oltraggiati e di vedere tanti soprusi impuniti verso la compagine del cuore e nei loro confronti. Il calcio italiano non merita i bianconeri e i suoi tifosi”.

Poi l’invito anche a dire addio: “Via dall’Italia e via Agnelli. Ci vuole un presidente che sappia farsi sentire come si deve per il bene della società che rappresenta”. Un duro attacco da parte dei tifosi bianconeri che sono davvero tanto arrabbiato per i risultati scadenti che stanno arrivando in questa stagione, soprattutto in Serie A.

Ora la sosta Nazionale potrebbe rappresentare una panacea per tutti i mali presenti al momento in casa Juventus.

