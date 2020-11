Real Madrid, Zidane perde un altro titolare | Salterà la gara con l’Inter

Zidane continua a fare la conta degli assenti per il prossimo mese di stagione, tra Champions e Liga

Brutte notizie per Zinedine Zidane, che dovrà fare a meno di uno dei suoi titolari per il prossimo mese. Federico Valverde si ferma un mese, stando a quanto riportato da ‘TodoFichajes’ e dovrà saltare anche la gara con l’Inter del prossimo 25 novembre, ritorno della fase a gironi di Champions League. A fermarlo un infortunio riportato alla tibia della gamba destra: dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Valencia, con tre rigori e un autogol, Zidane incassa un altro brutto colpo che fa seguito alla positività al Covid-19 di Casemiro e Hazard.

Mario Petillo

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Inter, Zidane stufo di lui | Proposto lo scambio

Real Madrid, due positivi al Covid | Zidane perde due titolari