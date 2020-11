Calciomercato Juventus, scambio a gennaio con l’ex Serie A | I dettagli

Il calciomercato bianconero può vedere una sorpresa in vista di gennaio: idea scambio con una vecchia conoscenza del calcio italiano

Archiviato il rocambolesco pari contro la Lazio, la Juventus di Pirlo si proietta ai prossimi movimenti di calciomercato. In vista della riapertura della sessione invernale, i bianconeri programmano un clamoroso scambio con l’ex Serie A: Bernardeschi nell’affare, cifre e dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, fiducia Sergio Ramos | La notizia dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>>Juventus, l’attacco ad Agnelli | “Ritira la squadra e vattene!”

Calciomercato Juventus, addio Bernardeschi: scambio in vista

Uno scambio tra ‘scontenti’, quello che sta balenando nella mente dei dirigenti bianconeri. Non è un mistero che Federico Bernardeschi sia stato accostato all’addio al club torinese per tutta l’estate. Adesso, l’ex Fiorentina può rappresentare la pedina ideale per uno scambio di prestiti con il Tottenham. Nel mirino di Paratici torna Erik Lamela, 28enne argentino già protagonista in A con la maglia della Roma.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Bernardeschi finirebbe alla corte di Mourinho, dunque, con Lamela pronto a rilanciarsi in Serie A visto il poco spazio ottenuto con gli ‘Spurs’. Uno scambio di prestiti per sei mesi, con i diritti di riscatto già prefissati in vista di giugno.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, flop e ritorno clamoroso | Colpo a gennaio!

Per Bernardeschi, il Tottenham dovrà sborsare 24 milioni di euro, ‘solo’ 18 quelli per l’acquisto di Lamela da parte della ‘Vecchia Signora’. Situazione in divenire, Bernardeschi la chiave per riportare Lamela in Italia: i due esterni restano entrambi in scadenza nel 2022.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, super offerta e sorpasso | Conte beffato!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfuma il top player | Accordo per il rinnovo