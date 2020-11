Calciomercato Inter-Eriksen: svolta a gennaio | Cambia la formula!

Il futuro di Christian Eriksen sarà con ogni probabilità lontano dall’Inter. Svolta per il danese, addio ai nerazzurri: ecco come

Alle spalle il pareggio di Bergamo contro l’Atalanta, in attesa di affrontare il Torino dopo la sosta, l’Inter di Antonio Conte guarda al futuro. Un futuro che difficilmente, a partire da gennaio, vedrà ancora Eriksen in nerazzurro. Si lavora alla cessione del danese, già nel prossimo calciomercato invernale: Marotta pronto a cambiare strategia.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Skriniar in Premier | Tentativo di super scambio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ritorno e cessione in Serie A | I dettagli

Calciomercato Inter, Eriksen ai saluti: il piano nerazzurro

La scintilla tra Christian Eriksen e Antonio Conte non è ancora scoccata e difficilmente la situazione nei prossimi mesi cambierà. Quando mancano meno di due mesi alla riapertura del mercato, l’Inter studia la cessione del talento danese.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

‘Il Corriere dello Sport’ sottolinea come i nerazzurri abbiano fermamente rifiutato le proposte di prestito arrivate da Psg, Hertha Berlino e Borussia Dortmund nelle ultime ore del mercato estivo. Quella rigidità nei confronti dell’addio a titolo temporaneo starebbe per crollare, con la società meneghina che teme un’ulteriore svalutazione del cartellino di Eriksen.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per l’ex Juve | Ipotesi scambio

Ecco quindi che, in vista di gennaio, l’idea di un prestito di sei mesi per rivalorizzare l’ex Tottenham (in ottica cessione definitiva) prende sempre più corpo. L’Inter è pronta a salutare Eriksen: i club interessati, a gennaio, pronti a tornare a bussare alla porta di Marotta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, blitz Juventus | Inter e Milan beffate!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, caos in uscita | Triplo rifiuto