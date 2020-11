Calciomercato Inter, Skriniar in Premier | Tentativo di super scambio

Milan Skriniar potrebbe lasciare l’Inter e sbarcare in Premier League nelle prossime sessioni di calciomercato. Occhio al possibile super scambio: di seguito i dettagli

Il futuro di Milan Skriniar potrebbe essere lontano dall’Inter nel caso in cui arrivasse in casa nerazzurra un’offerta economica decisamente alta. Lo slovacco, infatti, è centrale nel progetto dei milanesi, ma già nella scorsa estate il calciatore non era considerato incedibile. Nelle prossime settimane, potrebbe configurarsi uno scambio clamoroso sul calciomercato. Di seguito i dettagli e le ultime novità.

Calciomercato Inter, Skriniar in uno scambio: tentativo top

Il centrale ex Sampdoria potrebbe lasciare i nerazzurri dopo diversi anni convincenti nella difesa dell’Inter. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero tentare uno scambio top per completare la rosa nel reparto offensivo. Infatti, occhio al possibile assalto per Roberto Firmino. L’attaccante del Liverpool sembra essere chiuso dall’esplosione di Jota nell’attacco dei Reds, ma bisognerà far quadrare le cifre. I nerazzurri vorrebbero, infatti, uno scambio alla pari con i due calciatori valutati 60 milioni di euro. Il Liverpool, invece, non molla e valuta Firmino 70 e il centrale 50 milioni. Si riuscirà a trovare la quadratura?

