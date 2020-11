Calciomercato Juventus, sfuma il colpo a zero | Vola in Francia

La Juventus deve dire addio al top player, che sarebbe arrivato a parametro zero. Il giocatore giocherà in Francia

Colpo sfumato per la Juventus a parametro zero. La dirigenza bianconera è sempre molto attenta ai calciatori in scadenza di contratto, ma stavolta è stata superata dal Paris Saint-Germain. Il giocatore ha infatti trovato l’accordo per cui giocherà in Ligue 1: si tratta di David Alaba, in scadenza col Bayern Monaco.

Juventus, sfuma Alaba: va al PSG

David Alaba era, insieme a Sergio Ramos, uno dei ‘preferiti’ della dirigenza della Juventus per rinforzare il reparto arretrato. Il difensore, austriaco, però, ha trovato già l’accordo con il Paris Saint-Germain. Lo riferisce ‘France Football‘, che ha fatto il punto sul concreto interesse del ds Leonardo.

Tanti sono i club interessati ad Alaba, oltre alla Juve ci sono anche Manchester City e Barcellona, ma il PSG è quello più in vantaggio. Troppe le difficoltà incontrate dal Bayern Monaco nella trattativa per il rinnovo del contratto e Leonardo è pronto a piazzare la zampata decisiva.

