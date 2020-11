Calciomercato Juventus, affare in Portogallo | Bernardeschi al centro

Trattativa in corso per la Juventus con Bernardeschi al centro dello scambio. L’ex Fiorentina potrebbe continuare la sua carriera in Portogallo. I dettagli

La crisi dovuta al Covid-19 induce tutti i club a riflettere sugli affari da mandare avanti in sede di mercato. Mancano i soldi dello stadio viste le porte chiuse e gli incassi degli sponsor scarseggiano. Sono infatti aumentati gli scambi, anche tra i top club, compresa la Juventus. Il club bianconero vorrebbe appunto formalizzare uno scambio con Federico Bernardeschi al centro dell’affare.

Juventus, Bernardeschi in Portogallo: scambio per il terzino

Federico Bernardeschi sembra sempre più fuori luogo nella Juventus. La dirigenza se n’è accorta e sta cercando di cederlo, anche in uno scambio per rinforzare altri reparti in cui Pirlo sta andando in difficoltà per la gestione dei giocatori. Tanti infortuni hanno penalizzato l’andamento della squadra, soprattutto sulle fasce.

L’ipotesi che prende sempre più corpo è la trattativa con il Benfica per arrivare ad Alejandro Grimaldo. Il terzino sinistro spagnolo interessa molto alla Juventus, che ha messo sul piatto il cartellino di Bernardeschi per uno scambio alla pari. L’esterno ex Fiorentina avrebbe così la possibilità di rilanciarsi in un altro campionato e Grimaldo approderebbe in Italia dopo ben quattro anni e mezzo passati a Lisbona. Pirlo avrebbe così un calciatore con spiccate qualità offensive da piazzare sulle fasce.