Calciomercato, Leonardo ‘pentito’ | Affare in saldo per la Juventus

Calciomercato Juventus, possibile nuova chance bianconera per un top del Psg: le dichiarazioni di Leonardo aprono nuovi scenari

Con Morata in attacco, la Juventus ha trovato un bomber di buona affidabilità, ma continua a guardarsi intorno sul mercato. Bianconeri sempre desiderosi di rinforzarsi e che nel prossimo futuro dovranno comunque pensare alla successione di Cristiano Ronaldo, che per motivi anagrafici prima o poi andrà sostituito. Da Parigi, arrivano notizie su un possibile ritorno di fiamma molto interessante, come quello per Mauro Icardi.

Calciomercato Juventus, l’assist di Leonardo per Icardi

L’argentino è stato costantemente nel mirino dei bianconeri negli ultimi anni. Ora, dopo i trascorsi all’Inter, è un giocatore, anche a titolo definitivo del Psg. Ma le dichiarazioni di Leonardo di oggi aprono nuovi scenari. Su Maurito, il dirigente dei francesi ha spiegato: “Non penso che abbiamo speso 50 milioni per un giocatore che non rientra nei piani di Tuchel – ha affermato nel corso di una chiacchierata sui social con i tifosi – Eravamo tutti d’accordo con il fatto di comprarlo, siamo riusciti ad abbassare il prezzo. Ora non è in forma, ma forse tra 5 anni diremo che è stato un giocatore importante. E lo è stato secondo me anche lo scorso anno”. Traspare una sorta di ‘pentimento’ sul giocatore, che potrebbe favorire la Juve nella prossima estate. Se in questa stagione il rendimento di Icardi non dovesse risollevarsi, si potrebbe tornare all’assalto del Psg per una operazione a costo di saldo con prestito e obbligo di riscatto nel 2022.

