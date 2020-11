Calciomercato, Raiola si fa da parte | Italiane in agguato

Il noto procuratore Mino Raiola decide di interrompere la collaborazione con un suo assistito: tre italiane in agguato

Dopo nemmeno un anno di collaborazione, Mino Raiola, noto procuratore di calciatori di tutto il mondo, decide di interrompere la sua collaborazione con un calciatore. I due si separano e tre club di Serie A mettono nel mirino il giocatore osservato già da tempo.

Calciomercato, Lingard si separa da Raiola: Milan, Inter e Roma all’assalto

Non vive un momento di ottima forma Jesse Lingard nel Manchester United, infatti in Premier League quest’anno non ha ancora esordito. Le uniche partite che ha giocato infatti sono le due in EFL Cup. Il poco spazio all’interno dei red devils portano dunque il calciatore inglese a ragionare sul proprio futuro, prendendo la prima decisione importante.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘ESPN’, Lingard ha interrotto il rapporto di collaborazione con Mino Raiola, decidendo di non essere più un suo assistito. La decisione viene presa in comune accordo con il procuratore, dopo che lo scorso gennaio hanno intrapreso questa nuova strada insieme. A gestire il calciatore inglese ora saranno i membri della sua famiglia e nel frattempo i club italiani ragionano su un suo possibile acquisto. Già nelle scorse sessioni di mercato il classe 1992 era stato accostato ad Inter, Milan e Roma, tre club che potrebbero tornare nuovamente all’assalto già a gennaio. Inoltre va ricordato che il contratto del calciatore con il Manchester United terminerà a giugno 2021 e quindi potrebbe diventare una grande occasione a parametro zero.

