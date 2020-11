Calciomercato Milan, Thauvin subito | Maldini sacrifica lui

Il Milan è molto interessato a Florian Thauvin e Paolo Maldini ha un piano per acquistare subito il francese: ‘sacrificare’ uno dei suoi esterni offensivi

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha tutte le intenzioni di alzare il tasso tecnico della squadra allenata da Stefano Pioli. Nelle ultime sessioni di mercato sono arrivati tanti elementi validi, ma l’idea del club rossonero è quella di acquistare dei calciatori che rendano sempre di più. Uno di questi è Florian Thauvin, in scadenza di contratto con il Marsiglia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Zidane stufo di lui | Proposto lo scambio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare in chiusura con il Barcellona | Cifre e dettagli

Milan, Thauvin a zero: il sacrificato è Castillejo

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, il Milan vuole cedere Samu Castillejo: un’operazione che andrebbe in porto a gennaio e su di lui ci sono diversi club spagnoli come Siviglia e Atletico Madrid. L’idea del club rossonero è quello di sacrificare lo spagnolo per tornare alla carica per Florian Thauvin, trequartista e all’occorrenza esterno dell’Olympique Marsiglia.

Thauvin non rinnoverà il contratto con il club francese e andrà via a parametro zero nel giugno 2021. Tuttavia, il Milan vorrebbe anticipare la concorrenza e offrire un indennizzo al Marsiglia grazie proprio alla cessione di Castillejo, valutato da Maldini sui 15 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Addio già deciso!

Calciomercato Juventus, sfuma il top player | Accordo per il rinnovo