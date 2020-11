Calciomercato, Piatek pronto al ritorno in Italia | Si chiude a gennaio

Piatek può tornare in Italia dopo l’esperienza in Germania: lo aspetta il nuovo allenatore

L’arrivo di Cesare Prandelli alla Fiorentina potrebbe aprire un nuovo ciclo per Rocco Commisso, che dopo Montella e Iachini spera di aver trovato un allenatore in grado di restituirgli quel progetto tecnico che avrebbe voluto mettere in piedi già l’anno scorso. Al nuovo tecnico gigliato, che detiene ancora oggi il record di panchine in Serie A con la Fiorentina, verrà data la possibilità di comporre al meglio il proprio staff e già si parla dell’eventuale chiamata di Batistuta come allenatore degli attaccanti.

Calciomercato, Piatek pronto al ritorno in Italia

A commentare tale voce è Luca Calamai, giornalista della Gazzetta dello Sport, che tramite il proprio account Twitter parla anche del possibile innesto nel reparto offensivo dei viola: quel Piatek che il Milan, dopo averlo prelevato dal Genoa in corso di campionato, ha altrettanto facilmente scaricato e che attualmente è in forza all’Hertha di Berlino.

L’idea di Prandelli di avere in futuro Batistuta allenatore degli attaccanti viola e’ interessante. Ma la Fiorentina ha bisogno subito di un goleador . Rispunta il nome di Piatek per gennaio — luca calamai (@CalamaiLuca) November 10, 2020

