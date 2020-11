Calciomercato Inter, no allo scambio | Eriksen rifiutato

Christian Eriksen è stato rifiutato dal top club: l’Inter ha provato a inserirlo in uno scambio, ma è arrivato il rifiuto. I dettagli

L’Inter ha provato per molto tempo a utilizzare Christian Eriksen come pedina di scambio per arrivare ad altri giocatori. L’idea era quella di assicurarsi un profilo di alto livello e allo stesso tempo liberarsi di un elemento molto scomodo per Antonio Conte. L’allenatore nerazzurro non apprezza le qualità del trequartista danese, come anche il top club che ha rifiutato lo scambio.

Inter, il Real Madrid rifiuta Eriksen

Secondo quanto riferito da ‘DefensaCentral.com‘, portale molto vicino alle vicende del Real Madrid, i Blancos hanno rifiutato lo scambio Isco-Eriksen, proposto dall’Inter. L’operazione non convince il presidente Florentino Perez, che qualora dovesse decidere di cedere Isco, lo farebbe per un altro tipo di giocatore.

Eriksen con la maglia nerazzurra ha deluso e il Real Madrid vorrebbe puntare su profili più importanti. Anche Isco non sta facendo faville con la maglia delle Merengues, ma Zidane gli sta dando fiducia sperando che possa tornare ai fasti di un tempo. Beppe Marotta, ad dell’Inter, dovrà pensare a un’altra sistemazione per il danese.

