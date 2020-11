Calciomercato Inter, ritorno in Serie A | Conte dice no!

Un calciatore potrebbe presto tornare in Serie A nel prossimo calciomercato: l’Inter potrebbe mettere nel mirino il talento, ma Antonio Conte sembra voler puntare su altri obiettivi nei prossimi mesi

Il mercato dell’Inter potrebbe vertere sull’arrivo di un nuovo attaccante già durante il mercato di gennaio. La coperta sembra decisamente corta per Antonio Conte, tra i continui problemi fisici di Alexis Sanchez e l’affidabilità non eccezionale di un giovane come Andrea Pinamonti. Per questo, Marotta e Ausilio potrebbero accontentare il tecnico e acquistare un’altra punta di livello. Un nome, però, potrebbe scontentare l’allenatore.

Calciomercato Inter, il ritorno in Serie A non basta

Pietro Pellegri è stato proposto ai nerazzurri, ma sembra non convincere l’allenatore ex Chelsea e Juventus. Per struttura fisica sarebbe perfetto come vice-Lukaku e si tratta inoltre di un profilo futuribile. Il classe 2001, che ha esordito giovanissimo e stupito con il Genoa, ora vorrebbe tornare in Serie A per dare una svolta alla sua carriera. Conte, però, non sembra essere di quest’avviso, forse alla ricerca di un profilo più pronto.

