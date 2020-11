Calciomercato Juventus, il consiglio dell’ex presidente: “Vai al Real”

A parlare della situazione Juventus è un ex presidente che decide di dare un consiglio ad un suo vecchio calciatore: “Vai al Real Madrid”

In casa Juventus continua ad esserci uno scontento d’élite, ovvero Paulo Dybala. La ‘joya’ argentina fino ad ora ha trovato poco spazio nell’undici titolare di Andrea Pirlo, infatti dal primo minuto è partito solamente tre volte in 10 partite dei bianconeri. A commentare questa situazione è l’ex presidente dell’argentino ai tempi del Palermo, Maurizio Zamparini, che ai microfoni di ‘Tuttosport’ dichiara: “Che Dybala non sia titolare è una bestemmia, per me è ancora il nuovo Messi. Paulo deve seguire il consiglio che diedi tre anni fa, ovvero di andare via dalla Juventus e andare al Real Madrid o al Barcellona. Lui è un calciatore fantasioso e la Spagna è più per lui. Deve andare in un’altra squadra a fare il Ronaldo”. Dichiarazioni forti quelle dell’ex presidente, che consiglia di dire addio a Torino all’argentino.

