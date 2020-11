Calciomercato Milan, si complica l’affare | Colpo lontano!

Uno degli obiettivi seguiti a lungo da Maldini è sempre più vicino a sfumare: niente Milan, ecco perchè

Il Milan si gode il primo posto in Serie A e, in attesa di tornare in campo dopo la sosta, programma le prossime operazioni di calciomercato. In primissimo piano rimane l’esigenza di un nuovo difensore da regalare a Pioli già a gennaio: obiettivo più lontano, il club alza il muro e allontana i rossoneri.

Calciomercato Milan, muro per il difensore: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il sogno del Milan per rinforzare la difesa a gennaio resta Nikola Milenkovic. Il centrale della Fiorentina, letteralmente tallonato durante l’estate da Maldini e Massara, alla fine è rimasto in Toscana.

Un obiettivo che rischia di complicarsi ed allontanarsi ulteriormente, non solo per le importanti richieste di Commisso ma anche da un punto di vista tecnico-tattico. Il cambio in panchina ed il ritorno di Prandelli alla guida della squadra viola alzano ulteriormente il muro della dirigenza della Fiorentina per la cessione del talento serbo.

Il scadenza nel 2022, il 23enne seguito anche dall’Inter, ha già collezionato 8 presenze con la Fiorentina, andando a segno in un’occasione e con un assist vincente all’attivo.

