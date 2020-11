Calciomercato Milan, il Barcellona lo ‘molla’ | Accordo per il colpo gratis

Il Milan è pronto a soffiare un calciatore nel mirino del Barcellona. Già recapitata l’offerta per il suo arrivo gratis. I dettagli

Il Milan vuole continuare la sua crescita. Per farlo, però, il club rossonero deve piazzare dei colpi di assoluta qualità per tentare lo step successivo. I top player che permettono questo salto di qualità, però, hanno un costo molto elevato ed è per questo che Maldini deve avere molta attenzione, perché spesso possono presentarsi delle vere e proprie occasioni.

Milan, Depay a parametro zero

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha come obiettivo numero uno l’acquisto di Memphis Depay. L’attaccante olandese si libererà a parametro zero dal Lione nell’estate del 2021 e il Barça gli ha offerto un contratto quadriennale. Tuttavia, potrebbero sorgere delle complicazioni. Secondo ‘TodoFichajes.net‘, infatti, anche il Milan è molto interessato a Depay.

Per essere sicuro del trasferimento, infatti, il Barcellona dovrebbe pagare un indennizzo al Lione per prelevare l’attaccante olandese già a gennaio. Dal Milan è stata già recapitata un’offerta importante a Depay: il club rossonero è pronto a chiudere per l’ex Manchester United e mandare in fumo i sogni di gloria di Koeman.

