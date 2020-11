Calciomercato Milan, addio Calhanoglu | Scambio in Spagna

Sembra molto vicino l’addio di Hakan Calhanoglu: sul trequartista del Milan ci sono diversi club, con uno di questi andrebbe in porto uno scambio

Tante le difficoltà incontrate dal Milan per arrivare al rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco è in scadenza nel 2021 e i suoi agenti hanno chiesto un ingaggio molto alto, circa 6-7 milioni di euro a stagione, forti del fatto che l’ex Leverkusen è diventato uno degli elementi più importanti della rosa di Pioli. Visto che Maldini non ha ancora trovato un accordo definitivo, sono tante le squadre che si sono fatte avanti per Calhanoglu.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, fiducia Sergio Ramos | La notizia dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>> Juventus, l’attacco ad Agnelli | “Ritira la squadra e vattene!”

Milan, Calhanoglu all’Atletico Madrid in uno scambio

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.com‘, l’Atletico Madrid è molto interessato a ingaggiare Hakan Calhanoglu a parametro zero. Il giocatore interessa molto a Diego Pablo Simeone, allenatore dei Colchoneros, che sta monitorando attentamente la situazione legata al rinnovo del turco. Tuttavia, l’Atletico al Milan potrebbe anche presentare un altro tipo di soluzione.

Si tratta di uno scambio a gennaio con Hector Herrera, in scadenza nel 2022. Il centrocampista messicano non rientra più nei piani dell’Atletico Madrid, che lo utilizzerebbe volentieri per arrivare a Calhanoglu. La trattativa che sta portando avanti il Milan per il rinnovo del turco non è ancora del tutto arenata, ma le parti sono ancora lontane e Herrera potrebbe essere un’opportunità da non lasciarsi scappare.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, super offerta e sorpasso | Conte beffato!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfuma il top player | Accordo per il rinnovo