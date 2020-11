Calciomercato Milan, talento più lontano | I dettagli

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere sfumare un obiettivo molto giovane: il rinnovo sembra essere la via più vicina

Leggera flessione del Milan nelle ultime due partite, con la sconfitta contro il Lille in Europa League ed il pareggio casalingo con il Verona in campionato. Questa pausa per gli impegni delle nazionali farà sicuramente bene per rifiatare e riordinare le idee, oltre che per lavorare agli obiettivi di calciomercato. Un giovane talento nel mirino dei rossoneri però sembrerebbe essere sempre più lontano.

Calciomercato Milan, Nuno Mendes si allontana: rinnovo con clausola da 70 milioni

Le prossime sessioni di calciomercato del Milan potrebbero seguire l’impronta di Gazidis, puntando soprattutto nel progetto giovani. Tra questi nel mirino dei rossoneri c’è anche il calciatore dello Sporting Lisbona, Nuno Mendes. In questa stagione il giovane calciatore ha collezionato 9 presenze tra campionato ed Europa League, mettendo a segno anche un gol. Il difensore classe 2002 piace molto anche a Liverpool, Arsenal e Manchester United, ma il suo futuro sembrerebbe destinato ad essere in Portogallo.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Record’, il giovane difensore portoghese sarebbe vicino al rinnovo con la squadra biancoverde, che vedrebbe nel contratto l’aggiunta di una clausola da 70 milioni di euro. Questo naturalmente porterebbe ad un allontanamento delle pretendenti, quindi anche del Milan, visto l’altissimo prezzo al momento inaccessibile.

