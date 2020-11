Calciomercato Inter, Eriksen: addio sempre più vicino | Tutti i dettagli

L’avventura di Christian Eriksen all’Inter sembra già arrivata ai titoli di coda. Il centrocampista danese potrebbe partire a gennaio: assalto decisivo

Un giocatore dal tasso tecnico, che però non riesce ad incidere sotto la gestione Antonio Conte: questa è la triste avventura di Christian Eriksen all’Inter. Il centrocampista danese non ha mai trovato quel feeling con il suo allenatore e così a gennaio potrebbe arrivare già il suo addio.

Calciomercato Inter, tanti club d’Europa sulle tracce di Eriksen

Come svelato dall’edizione odierna di “Libero” sulle sue tracce ci sarebbero tanti top club d’Europa, pronti ad approfittarne: Real Madrid e PSG in pole con forti interessamenti anche di Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Infine, Milan, Tottenham, e Barcellona potrebbero essere le sorprese per quanto riguarda il suo futuro.

Tra acquisti e cessioni, l’Inter continua a lavorare senza sosta in vista di gennaio con possibili colpi di scena interessanti. Le caratteristiche di Eriksen non si sposerebbero così con l’idea di gioco dello stesso allenatore leccese: come trequartista Conte ha fatto intendere di preferire un giocatore diverso.

Le prossime settimane saranno già decisive con la sessione di calciomercato invernale che si avvicina sempre più.

