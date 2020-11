Calciomercato Inter, cessione Nainggolan | Svolta a sorpresa

Sono sorte novità riguardo il futuro di Radja Nainggolan all’Inter. Arriva infatti la svolta sul futuro del centrocampista belga

L’Inter è alle prese con diverse cessioni da effettuare durante la finestra invernale di mercato. Beppe Marotta vuole garantire a Conte una rosa completa e omogenea e la troppa abbondanza a centrocampo rappresenta un problema da risolvere. Alcuni calciatori sono fuori dai piani del tecnico, l’idea del club nerazzurro è quella di cederli per fare cassa e uno dei prescelti è Radja Nainggolan.

Inter, il Cagliari rifiuta Nainggolan

Uno di questi centrocampisti è Radja Nainggolan, a cui non viene concessa fiducia da parte di Conte. Dopo il suo ritorno dal prestito dal Cagliari, l’Inter ha intenzione di cederlo a gennaio e il club sardo si è fatto avanti. Tuttavia, le condizioni imposte da Marotta, ovvero cessione a titolo definitivo per 10-12 milioni di euro, sono state rifiutate da Giulini.

Un rifiuto che mette nei guai l’Inter: Nainggolan rischia così di restare anche a gennaio e ritardare la sua partenza. Il Cagliari ha messo le cose in chiaro: l’acquisto del belga sarebbe troppo oneroso per le casse del club, considerando anche i 32 anni del centrocampista e Conte potrebbe averlo in squadra fino all’estate prossima.

