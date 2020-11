Calciomercato, scambio tra big | Beffa per Juventus e Milan

I due top club europei sono pronti al mega affare che potrebbe beffare definitivamente Juventus e Milan

È un campionato ricco di sorprese quello che stiamo vivendo in questa nuova stagione di Serie A. Il Milan è al comando solitario in classifica con due punti di vantaggio sul Sassuolo, mentre la Juventus occupa una posizione più defilata: i bianconeri sono quinti in graduatoria a quattro punti di distacco dai rossoneri.

Subito alle spalle c’è l’Inter, al settimo posto in classifica con dodici punti conquistati, uno in meno della ‘Vecchia Signora’. Il campionato è ancora lungo ma per ora è sicuramente uno dei più combattuti del recente passato. I destini di Juventus e Milan poi potrebbero incrociarsi anche sul mercato e non solo sul campo.

Calciomercato, beffe per Juventus e Milan: Haaland e Jovic finiscono in uno scambio tra Real Madrid e Borussia Dortmund

Per le due compagini di Serie A, non sarebbero in arrivo buone notizie in vista delle prossime sessioni di trasferimenti. Secondo quanto riportato da ‘Don Diario’, infatti, il Real Madrid starebbe preparando l’assalto a gennaio per Erling Haaland, qualora il Borussia Dortmund dovesse uscire dalla Champions League.

I ‘Blancos’ sarebbero disposti a mettere sul piatto Jovic. In questo caso, dunque, la Juventus sarebbe beffata perché perderebbe di vista l’obiettivo Haaland mentre il Milan si allontanerebbe definitivamente da Jovic, che è stato seguito per diverso tempo dai rossoneri.

Il mercato europeo inizia ad infiammarsi e potrebbe arrivare una doppia beffa per le italiane.

