Calciomercato Juventus, doccia gelata | “Resta con noi!”

Doccia gelata per la Juventus, che probabilmente deve dire addio all’obiettivo numero uno per la difesa. Il calciatore non lascerà il suo club

Diversi top player sono nel mirino della Juventus, soprattutto in scadenza di contratto. Tanti sono i problemi che sta affrontando Andrea Pirlo in quest’inizio di stagione, tra infortuni e positivi al Covid-19. Il reparto che sta soffrendo di più è la difesa, apparsa meno brillante rispetto agli anni scorsi. L’obiettivo numero uno di Andrea Agnelli sta però sfumando.

Juventus, Sergio Ramos resta al Real Madrid

Il portale spagnolo ‘DefensaCentral.com‘, che segue da vicino le vicende del Real Madrid, ha parlato del futuro di Sergio Ramos. La notizia della sua partenza a parametro zero sta facendo discutere molto tifosi e addetti ai lavori in Spagna, ma anche in Italia. Il capitano delle Merengues è infatti nel mirino della Juventus da un bel po’ di tempo.

Tuttavia, il portale riferisce di una frase di un membro dei Blancos: “State tranquilli, Sergio Ramos non lascerà il Real Madrid“. Una vera e propria doccia gelata per la Juventus, che vorrebbe ingaggiare il campione spagnolo a parametro zero. Ma dalla Spagna sono convinti che il difensore prolungherà con le Merengues.

