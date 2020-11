Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Dybala via a gennaio! I dettagli

Dalla Spagna rilanciano la cessione di Paulo Dybala da parte della Juventus. Ecco i dettagli della trattativa in corso

Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus è sempre più in bilico. Il club bianconero non ha ancora trovato l’accordo con il suo numero 10 per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2022. Complice anche un inizio di stagione poco esaltante, Dybala sta vivendo un periodo poco felice a Torino. Essendo uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, l’argentino ha attirato gli interessi di tanti top club.

Juventus, offerta a gennaio per Dybala

Stando a quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todo Fichajes‘, la squadra più interessata a Paulo Dybala è il Real Madrid. Una destinazione gradita al giocatore, visto che le sue caratteristiche si adatterebbero bene al calcio spagnolo. Anche PSG, Manchester United e Manchester City sono molto interessati all’argentino, ma il Real ha già pronta un’offerta.

A gennaio, infatti, i Blancos offriranno 80 milioni di euro per Dybala. Una cifra molto alta, che la Juventus utilizzerebbe per dare un po’ di respiro al bilancio. Il Real Madrid deve sostituire Isco, destinato alla partenza, e ha scelto ‘La Joya‘.

