Calciomercato Milan, l’ora della verità per i rinnovi | Rischio addio concreto

Il Milan è pronto ad agire sul calciomercato per risolvere la situazione relativa a due rinnovi di contratto. I rossoneri vorrebbero sfruttare la sosta per concludere le trattative, ma il rischio di addio permane

Il Milan sta lavorando con forza per risolvere la questione relativa ai rinnovi di contratto. La dirigenza rossonera si muove in primis per prolungare l’accordo per Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore ha chiesto tramite il procuratore Mino Raiola una cifra di 7,5 milioni di euro. Troppi secondo il Milan che si è spinto a 6,5. La distanza, secondo “Il Giorno”, non è molta, ma il nodo resta quello relativo alla clausola rescissoria.

Calciomercato Milan, gli ultimi aggiornamenti sui rinnovi

L’altro caso problematico è quello relativo a Hakan Calhanoglu. In questo caso, la distanza tra domanda e offerta è decisamente più elevata. La richiesta dell’agente del turco è da 6 milioni di euro, il Milan stavolta si è spinto a soli 3 milioni più bonus. Intorno ai 5 milioni potrebbe arrivare l’accordo definitivo. Entrambi i calciatori, però, rappresentano dei rischi concreti: i rinnovo di contratto non sono ancora vicini alla fumata bianca.

