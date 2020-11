Calciomercato Milan, sacrificio a centrocampo | Cifre e dettagli

Il Milan è tornato ad essere protagonista in Italia e non solo. Dopo tanti anni la compagine rossonera è apprezzata in giro per l’Europa: possibile addio

Il Milan corre velocemente in campionato trascinato da un super Zlatan Ibrahimovic. La società rossonera è tornata ad altissimi livelli anche sul fronte calciomercato cercando innesti di qualità facendo così tanta attenzione alla situazione cessioni. Maldini ha svelato di avere tanta fiducia nella rosa guidata da Stefano Pioli, che potrebbe essere la sorpresa del campionato.

Calciomercato Milan, il via libera per Bennacer: Kessie incedibile

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista rossonero Kessie è considerato incedibile dalla società, ma potrebbe arrivare un possibile tesoretto con la cessione di Bennacer, ormai una certezza della formazione di Stefano Pioli.

Il via libera per il centrocampista algerino potrebbe arrivare soltanto a partire da 50 milioni: con un’offerta inferiore la dirigenza milanese non si siederà nemmeno a parlare con le possibili pretendenti per l’ex Empoli.

Il Milan continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato cercando così la migliore soluzione tra acquisti e cessioni.

