Calciomercato Milan, il difensore non rinnova | Assalto a gennaio

Rinforzare la difesa sarà probabilmente il primo obiettivo del Milan a gennaio: i rossoneri puntano un centrale che non rinnova

Già nella scorsa finestra di calciomercato estiva per il Milan rinforzare la difesa sembrava essere l’obiettivo numero uno, ma al termine della sessione i rossoneri non sono riusciti a comprare un centrale. Così a gennaio la società milanista potrebbe tornare a cercare sul mercato un difensore che possa rinforzare un reparto dove la coperta è corta. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, in casa Torino sarebbe ancora lontano l’accordo per il rinnovo del contratto di Nicolas Nkoulou, che scadrà a giugno 2021. Così il Milan potrebbe pensare di mettere nel mirino il difensore granata, che potrebbe partire a gennaio per un prezzo ridotto vista la situazione contrattuale, che porterebbe la società torinese a rischiare di perderlo a parametro zero.

