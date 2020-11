Juventus, nuovo infortunio in difesa! I dettagli

La Juventus è costretta a fronteggiare un nuovo importante infortunio nella sua retroguardia. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo e i possibili tempi di recupero

Non può sorridere Andrea Pirlo in casa Juve. I bianconeri sono costretti, infatti, a fare a meno di uno dei perni della loro difesa. Giorgio Chiellini si è fermato, infatti, prima del match contro la Lazio, terminato poi in extremis con il punteggio di 1-1. Il capitano bianconero, secondo gli ultimi accertamenti, dovrà stare ai box per un mese. Si tratta di un problema muscolare alla coscia sinistra. Lo staff medico non vuole forzare i tempi di recupero. La situazione andrà monitorata di settimana in settimana, ma di certo non una buona notizia nelle fasi centrali della stagione.

Juventus, problemi in difesa per Pirlo

Andrea Pirlo sarà costretto a prendere delle contromisure per la sua retroguardia. Il tecnico bianconero, infatti, dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini per almeno 4 settimane. Il perno della difesa dei torinesi ha subito un infortunio muscolare alla coscia sinistra e ci sarà grande prudenza per il suo recupero. Dopo un inizio di stagione non irreprensibile, nuova tegola per l’allenatore.