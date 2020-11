Calciomercato Inter, assalto a Dybala | Offerta shock alla Juventus

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe clamorosamente subire una svolta in ottica Inter nelle prossime settimane. L’attaccante, infatti, potrebbe arrivare a Milano con uno scambio straordinario

L’inizio della Joya agli ordini di Andrea Pirlo non è stato secondo le attese. L’attaccante, tra la grande concorrenza costituita da Morata e Cristiano Ronaldo, e qualche infortunio di troppo non è riuscito, ad oggi, ad imporsi. Per questo, nelle prossime settimane, potrebbe decollare la pista che dovrebbe portare l’argentino all’Inter. I nerazzurri potrebbero accordarsi con la Juventus tramite un super scambio.

Calciomercato Inter, grande scambio con la Juventus per Dybala

Il futuro della Joya potrebbe tingersi di nerazzurro. Non è un mistero quanto l’argentino piaccia a Marotta e sarebbe perfetto per il gioco di Antonio Conte. La Beneamata, per convincere la Juventus, potrebbe inserire nella trattativa Christian Eriksen. Il trequartista danese troverebbe una collocazione tattica più definita nello scacchiere di Pirlo. Come conguaglio oltre all’ex Tottenham verrebbero aggiunti 50 milioni di euro come controparte economica. Con questa cifra, la Juventus sarebbe portata a dare il via libera alla partenza della seconda punta.

