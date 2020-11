Calciomercato Inter, superata la Juventus per il talento | Eriksen decisivo

Eriksen scaricato dall’Inter per arrivare a un nuovo obiettivo, conteso con la Juventus

Il Derby d’Italia si rinnova anche sul calciomercato: Juventus e Inter continuano a darsi battaglia per Rodrigo De Paul, rimasto a Udine durante quest’estate per le eccessive richieste del patron Pozzo. A gennaio, però, le due società possono provare un nuovo affondo sul giocatore, per rimpinguare i rispettivi reparti a centrocampo. Se però i bianconeri accusano ancora la penuria di fondi a bilancio, i nerazzurri potrebbero riuscire a trovare un autofinanziamento in arrivo dalla cessione di un talento della propria rosa.

Calciomercato Inter, sorpasso alla Juventus per il trequartista

Il nome è inevitabilmente quello di Christian Eriksen, fuori dai piani tattici di Antonio Conte sin dal suo arrivo a gennaio. A parlarne è stato Luca Momblano durante una diretta sul canale YouTube e Twitch di “Vaccaronni”: il Paris Saint-Germain, in caso di passaggio agli ottavi di finale della Champions League, sarebbe pronto a presentare la propria offerta ai nerazzurri, così da strappare Eriksen alla Serie A e portarlo in Ligue1. Ceduto il danese, anche eventualmente in prestito, Conte e Marotta punterebbero subito su De Paul, anticipando anche la Juventus, che vorrebbe sfruttare le ottime conoscenze dell’ambiente Udinese da parte di Tudor.

