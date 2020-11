Calciomercato Juventus, Bernardeschi nello scambio | “Voglio l’Italia”

Federico Bernardeschi potrebbe rientrare in un interessante scambio per la Juventus. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo e sul futuro del centrocampista

Emerson Palmieri potrebbe essere uno dei calciatori a cambiare squadra nella prossima sessione di mercato. Il laterale ex Roma non ha trovato spazio al Chelsea e sembra pronto al ritorno in Italia. Come dichiarato direttamente dal ritiro della Nazionale a Coverciano: “Non sto riuscendo a giocare molto al Chelsea. Penso, però, che le cose miglioreranno, che sia a Londra o in un altro posto. Il mister ha parlato con me, mi ha detto che la cosa migliore è giocare. Vedremo cosa accadrà tra due mesi: se sarò riuscito a impormi al Chelsea o andrò altrove. Sono sereno, ho diversi club interessati a me, non solo in Italia. E’ chiaro che mi farebbe piacere tornare in Serie A. Non so se accadrà a gennaio o fra cinque anni”.

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri per Bernardeschi

E’ così che il futuro del terzino potrebbe intrecciarsi con quello di Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina non sta riuscendo a imporsi neanche con Andrea Pirlo in panchina e potrebbe cercare maggiore spazio già a partire da gennaio. La Juventus potrebbe spingere per lo scambio alla pari con il Chelsea e un accordo potrebbe essere trovato su queste basi o con un piccolo conguaglio.

