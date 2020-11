Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa | Scambio in Bundesliga!

Colpo a sorpresa in casa Juventus: scambio in Bundesliga che assicurerebbe al club bianconero l’arrivo del giovane talento

Il Lipsia è la squadra con più elementi interessanti del calcio europeo, grazie ai tanti giovani talenti presenti nella rosa. Uno di questi, Upamecano, è finito nel mirino di diversi club di Premier League. Manchester United e Liverpool vogliono acquistare un difensore centrale e punteranno sul francese già a gennaio. Una cessione che indurrebbe le lattine a puntare su un difensore della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, scambio e doppia beffa! I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Mercato, vuole la Serie A | Ma rifiuta l’Inter

Calciomercato Juventus, scambio con il Lipsia: Demiral in Bundesliga

Per sostituire Upamecano, il Lipsia punta su un difensore della Juventus, ovvero Merih Demiral. Il difensore centrale rientra perfettamente nei parametri dei tedeschi, soprattutto per una questione di età visti i 22 anni. Il club della Red Bull, però, ha un’idea per convincere i bianconeri.

L’idea, infatti, è quella di offrire alla Juventus il cartellino di Dani Olmo, capitano della nazionale under 21 spagnola. Un’operazione favorita soprattutto dal fatto che gli agenti di Demiral e Olmo sono gli stessi di Alvaro Morata, attuale centravanti bianconero. L’ex Dinamo Zagabria per la Juve sarebbe un gran colpo per l’attacco.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, clamoroso Inter | Dalla Spagna: accordo raggiunto

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Pronto lo scambio stellare