Calciomercato Milan, l’ex DG rivela | “Avrei preso Conte”

Calciomercato Milan, l’ex plenipotenziario Adriano Galliani confessa a Sky Sport: “Conte? Corteggiato in passato, l’avrei preso…”

Intervistato dalla redazione di ‘Sky Sport’, l’ex plenipotenziario rossonero, Adriano Galliani, ha svelato alcuni interessanti retroscena sul passato di Antonio Conte: “Non solo l’ho corteggiato quando era al Milan – spiega l’attuale direttore generale del Monza – Ma l’avrei preso di corsa. Parliamo di un grande allenatore, un tecnico che ama far giocare bene le sue squadre. Purtroppo, in quei 2-3 anni ad interim, non sono mai riuscito ad affondare il colpo e portarlo in rossonero. Fosse capitato prima, chissà…”. Galliani è stato ospite della società nerazzurra, che ha aperto il proprio centro sportivo alla società vicina del Monza, per un amichevole tra lombarde.

